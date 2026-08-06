С начала 2026 года на Дону вдвое увеличились продажи слитков из драгметаллов

За семь месяцев 2026 года в Ростовской области было продано в два раза больше золотых и серебряных слитков, чем за прошлогодние январь-июль. Об этом сообщили в региональном филиале АО «Россельхозбанк» (РСХБ). Здесь добавили, что также с начала этого года дончане стали вдвое больше приобретать инвестиционных монет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По данным представителей РСХБ, наибольшей популярностью у жителей Дона пользуется золотая монета номиналом 50 руб. с изображением Георгия Победоносца.

Как отметила директор Ростовского регионального филиала РСХБ Лариса Туишева, в 2026 году наибольший спрос на слитки и монеты пришелся на апрель и июнь. «Активнее всего приобретаются золотые слитки весом до 10 гр. Продукты из драгоценных металлов являются инструментом с длинным инвестиционным горизонтом, и мы рекомендуем клиентам придерживаться сбалансированной стратегии при принятии финансовых решений», – резюмировала госпожа Туишева.

Владимир Андреев