В Ростове новостройки бизнес-класса за месяц упали в цене на 14%

В июле 2026 года наиболее заметное снижение цен на рынке жилья в РостовенаДону зафиксировано в сегменте бизнес-класса. Средняя цена за квадратный метр сократилась на 14 %, до 221,5 тыс. руб. Об этом сообщает «Домостройдон.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бакеев, Коммерсантъ Фото: Андрей Бакеев, Коммерсантъ

Аналитики связывают такую динамику с особенностями структуры предложения. Существенное падение цен произошло в Кировском районе — с 477,6 до 399,6 тыс. руб. за «квадрат». В Ленинском районе изменения оказались минимальными — цена осталась на уровне 423 тыс. руб. Наиболее доступными районами для покупки жилья бизнескласса стали Пролетарский (202,4 тыс. руб.) и Октябрьский (200,5 тыс. руб.).

В сегменте «комфорт» средняя цена по городу уменьшилась на 1,8 % и составила 148,2 тыс. руб. Наименьшие значения зафиксированы в Первомайском (134 тыс. руб.) и Ворошиловском (135,4 тыс. руб.) районах. Максимальные показатели отмечены в Октябрьском (213,7 тыс. руб.) и Кировском (155,9 тыс. руб.) районах.

Противоположную тенденцию демонстрирует стандарткласс: здесь цены выросли на 5,3 %, достигнув 155,4 тыс. руб. за кв. м. Наиболее существенный рост зафиксирован в Советском районе — с 137,8 до 151,2 тыс. руб. (+9,7 %). Минимальные значения в этом сегменте наблюдаются в Первомайском (123,1 тыс. руб.) и Пролетарском (129,4 тыс. руб.) районах, максимальные — в Железнодорожном (195,7 тыс. руб.) и Октябрьском (154,9 тыс. руб.).

Элитный сегмент на рынке новостроек представлен исключительно в Кировском районе. Здесь отмечен умеренный рост цен на 0,7 % — до 494,1 тыс. руб. за кв. м.

Наталья Белоштейн