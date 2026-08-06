Контейнерные перевозки на СКЖД в июле выросли почти на 7%

В июле 2026 года объем контейнерных перевозок на Северо-Кавказской железной дороге продолжил расти. Во всех видах сообщения магистраль перевезла 16 тыс. двадцатифутовых контейнеров (ДФЭ, TEU), что на 6,7% превышает показатель июля прошлого года. Со станций СКЖД за месяц отправили почти 80 тыс. т грузов в контейнерах, увеличив результат на 4,1%. Такие данные привела служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По итогам января—июля перевозки также сохранили положительную динамику. За семь месяцев по магистрали перевезли 111,1 тыс. ДФЭ, что на 6,6% больше, чем годом ранее. Общий вес грузов, доставленных в контейнерах, достиг 325,5 тыс. т. Основной вклад в рост внесли перевозки цветных металлов, объем которых увеличился на 21,4% — до 21,4 тыс. т. Отправка сборных грузов выросла на 23,7% и составила 20,4 тыс. т, а перевозка черных металлов увеличилась в два раза, достигнув 9,5 тыс. т.

Рост контейнерного трафика на СКЖД оказался выше среднесетевого показателя за первое полугодие. По данным ОАО «РЖД», в январе—июне по всей сети железных дорог России перевезли 3,921 млн ДФЭ, что на 3,7% больше, чем годом ранее. При этом наиболее быстро росли импортные перевозки, увеличившиеся на 20,7%, тогда как экспорт сократился на 1,9%. Всего в контейнерах за шесть месяцев перевезли 40,8 млн т грузов, а в июне объем перевозок по сети достиг 671,2 тыс. ДФЭ, прибавив сразу 13,4% в годовом выражении.

Контейнерный сегмент на Северо-Кавказской железной дороге демонстрирует устойчивый рост второй месяц подряд. По итогам первого полугодия магистраль перевезла 95,1 тыс. ДФЭ, что на 6,5% превышало результат аналогичного периода прошлого года. При этом статистика показывала разнонаправленную динамику отдельных грузопотоков: количество отправленных груженых контейнеров сокращалось, однако общий объем перевозок, включая порожние контейнеры и все виды сообщений, продолжал увеличиваться за счет перераспределения логистических потоков и роста транзитных операций. Тогда наиболее заметный прирост обеспечили перевозки продовольственных товаров, тогда как отправка автомобилей и комплектующих существенно снизилась.

Станислав Маслаков