На Дону количество ликвидаций юрлиц за два года выросло на 77%

В Ростовской области в январе-июне 2026 года ликвидировано 928 юридических лиц. Это на 77% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда закрылось 525 таких организаций, и на 25,4% — чем за первые шесть месяцев 2025 года (740). Об этом «Ъ-Ростов» сообщили аналитики сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

За этот же период банкротами на Дону признано 33 юридических лица. В аналогичном периоде 2023 года о финансовой несостоятельности заявила 41 такая организация, 2024 года — 33, 2025 года — 28 юрлиц.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Крыму в январе-июне 2026 года ликвидировано 1 151 юридическое лицо. Это на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 65% — чем за первые шесть месяцев 2023 года. Больше всего закрытий пришлось на сферы торговли и недвижимости. В Краснодарском крае за первые шесть месяцев 2026 года ликвидировано 4 014 юридических лиц. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Маргарита Синкевич