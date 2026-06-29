На Раздорских склонах открыли новую экологическую тропу

В Усть-Донецком районе Ростовской области открылась новая экологическая тропа «Раздорские склоны». Проект реализован министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области совместно со Сбером и дирекцией особо охраняемых природных территорий областного значения при научной поддержке Южного федерального университета, Южного научного центра РАН и Ростовского областного отделения Русского географического общества.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Чистяков Фото: Евгений Чистяков

Маршрут проходит по территории охраняемого ландшафта регионального значения «Раздорские склоны» площадью более 1,1 тыс. га. Это уже третий совместный проект по созданию экологических троп в регионе: ранее аналогичные маршруты появились в Горненском заказнике и хуторе Старозолотовском.

Экотропа включает пять тематических остановок, оборудованных информационными стендами. На маршруте посетители смогут познакомиться с флорой и фауной особо охраняемой природной территории, а также воспользоваться цифровым аудиогидом, доступным по QR-кодам.

«Главная ценность тропы на Раздорских склонах — уникальное биоразнообразие территории. Здесь произрастает около 400 видов растений и обитает более 500 видов животных, часть которых занесена в Красную книгу России. Наша задача — сделать эту территорию доступной для экологического просвещения, сохранив при этом ее природный баланс», — отметил региональный директор Ростовского отделения Сбербанка в Волгодонске Валерий Кизко.

Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарева сообщила, что новый маршрут станет частью инфраструктуры экологического туризма региона.

«Благодаря совместной работе с партнерами и научным сообществом удалось создать современную просветительскую площадку, которая поможет познакомить жителей и гостей области с природным разнообразием Раздорских склонов», — сказала министр.

По данным регионального минприроды, охраняемый ландшафт «Раздорские склоны» объединяет несколько природных участков общей площадью 1117 га. Здесь произрастают около 400 видов растений и обитают 539 видов животных, 60 видов включены в Красную книгу Ростовской области, еще 17 — в Красную книгу Российской Федерации.