Торговую сеть «Олония» в Карелии возглавил новый генеральный директор

Торговая сеть «Олония» (ООО «Ника»), работающая в Карелии, сменила генерального директора. Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики по вопросам экономики Олег Ермолаев.

По решению Росимущества компанию возглавил Иван Красильников, ранее занимавший ряд руководящих должностей, в том числе пост заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия.

На встрече с коллективом новый руководитель обозначил ключевые направления развития торговой сети. В их числе — цифровизация бизнес-процессов, развитие собственных торговых марок, модернизация программы лояльности и расширение географии присутствия компании.

«Олония» является фирменной розничной сетью Олонецкого молочного комбината и реализует полный ассортимент продукции предприятия. В настоящее время сеть объединяет более 60 торговых объектов.

По словам Олега Ермолаева, смена собственника и руководства компании произошла в соответствии с судебными решениями.

Матвей Николаев