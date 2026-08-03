8-летний ребенок за рулем квадроцикла устроил ДТП в Ижевске

В Ижевске 8-летний водитель квадроцикла столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21041» под управлением 28-летнего молодого человека. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. В результате ДТП несовершеннолетний водитель и его 10-летний пассажир получили травмы.

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Авария произошла на ул. Фестивальная вечером 2 августа. На нерегулируемом перекрестке 8-летний ребенок не уступил дорогу приближающемуся и пользующемуся преимущественным правом проезда автомобилю. Квадроцикл отправили на спецстоянку.