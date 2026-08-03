Чем известен владелец ГК «Эфко» Валерий Кустов / личное дело

Московский суд заключил под стражу миллиардера и бенефициара группы компаний «Эфко» Валерия Кустова. Предпринимателю, а также трем топ-менеджерам ГК вменяется мошенничество в особо крупном размере по делу о хищении субсидий на производство гражданских БПЛА. Вместе с ними по делу проходит сотрудница управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга. Биография господина Кустова — в справке «Ъ-Черноземье».

Валерий Кустов. 2008 год

Фото: Ъ

Валерий Кустов родился 17 мая 1961 года. В 1983 году окончил Воронежский государственный технический университет. В 1990-е годы работал заместителем главного инженера электронного завода «Девиз» в Алексеевке Белгородской области. В этот период вместе с партнерами приобрел эфиромасличное предприятие «Эфирное» в родном городе. На его базе была создана частная компания «Эфко» (от «Эфирная компания»), впоследствии переориентированная на производство подсолнечного масла. Несколько лет ушло на модернизацию производства масла и запуск новой линии майонезов.

По состоянию на апрель 2026 года господин Кустов входит в список Forbes на 144-м месте с состоянием $1,1 млрд. Эффективная доля предпринимателя в капитале ГК «Эфко» оценивается примерно в 42%.