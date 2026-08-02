Главные новости за 27 июля-2 августа. Кавказ

Суд в Москве вынес приговор по уголовному делу бывшего замминистра внутренних дел Дагестана — начальника следственного управления Руфата Исмаилова, его заместителя Далгата Абдулгапурова, а также еще пяти фигурантов, среди которых бывшие следователи следственного управления МВД по Дагестану и местные бизнесмены.

На сайте госзакупок опубликованы сведения о шести открытых конкурсах на строительство автодороги Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала в Дагестане. Речь идет о первом, втором, третьем, четвёртом, шестом и седьмом этапах возведения участка северного обхода Махачкалы. Суммарная стоимость всех шести контрактов составляет 21,2 млрд рублей.

Серия смертельных происшествий на Эльбрусе показала необходимость совершенствования системы обеспечения безопасности при восхождениях. Об этом «Ъ-Кавказ» заявил председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

Министром образования Дагестана назначили Райганат Гитинову.

В Ставропольском крае ряд автозаправочных сетей отменил ограничения на отпуск топлива, а ситуация на рынке постепенно стабилизируется.

Верховный суд Дагестана вынес приговоры участникам организованной преступной группы (ОПГ), которых подозревали в похищениях людей для вымогательства денег. Фигурантам назначено от 11 лет до 15 лет колонии строгого режима, штрафы от 500 тыс. до 1 млн руб.

Издание «Коммерсантъ-Кавказ» вошло в десятку самых цитируемых средств массовой информации Ставропольского края по итогам первых шести месяцев 2026 года. Рейтинг подготовлен аналитической компанией «Медиалогия» на основе индекса цитируемости (ИЦ).

Закупочные цены на зерно в южных регионах России в этом сезоне опустились до уровня себестоимости, а в ряде хозяйств — ниже нее. Опрошенные «Ъ» сельхозпроизводители связывают ситуацию с ограничениями экспортной логистики, переполнением внутреннего рынка и продолжающимся ростом затрат на производство.

Производство алкогольной продукции в Ставропольском крае по итогам первого полугодия 2026 года достигло 5,4 млн декалитров, что на 4,4% выше показателям аналогичного периода прошлого года.

Министерство энергетики Казахстана официально опровергло циркулирующие в ряде изданий сообщения о полном прекращении деятельности Каспийского трубопроводного консорциума, уточнив, что приостановка транспортировки нефти, введенная 31 июля, носит временный характер, тогда как накопление сырья в резервуарном парке продолжается.

Персональное благосостояние члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова достигло отметки $10,8 млрд — с начала текущего года прирост составил $358 млн. Данные приводит РБК со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index, методология которого строится на текущих биржевых котировках публичных активов, принадлежащих фигурантам списка.