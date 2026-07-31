«Коммерсантъ-Кавказ» вошел в топ-10 самых цитируемых СМИ Ставрополья

Издание «Коммерсантъ-Кавказ» вошло в десятку самых цитируемых средств массовой информации Ставропольского края по итогам первых шести месяцев 2026 года. Рейтинг подготовлен аналитической компанией «Медиалогия» на основе индекса цитируемости (ИЦ).

Согласно опубликованным данным, «Коммерсантъ-Кавказ» занял 10-е место с показателем ИЦ 13,20.

Индекс цитируемости отражает качество распространения контента СМИ и формируется с учетом количества ссылок на материалы издания в других медиа, а также уровня авторитетности источников, разместивших такие ссылки. Рейтинги публикуются ежемесячно, ежеквартально и по итогам года.

Мария Хоперская