Бывшего замглавы МВД Дагестана осудили на 15 лет по делу о коррупции

Суд в Москве вынес приговор по уголовному делу бывшего замминистра внутренних дел Дагестана — начальника следственного управления Руфата Исмаилова, его заместителя Далгата Абдулгапурова, а также еще пяти фигурантов, среди которых бывшие следователи следственного управления МВД по Дагестану и местные бизнесмены. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В зависимости от роли в совершенных преступлениях следователи СКР инкриминировали им получение крупных и особо крупных взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), дачу взяток (ст. 291 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ). Материалы дела заняли 214 томов.

Господа Исмаилов и Абдулгапуров получили по 15 и 12 лет колонии строгого режима со штрафами в размере 51 млн и 50,5 млн руб., также суд запретил им занимать должности на госслужбе на десять и девять лет соответственно. Обоих лишили звания полковника. Остальные фигуранты получили сроки от семи до девяти лет колонии.

Константин Соловьев