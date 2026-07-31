Аграрии Ставрополья заявили о продаже зерна нового урожая ниже себестоимости

Закупочные цены на зерно в южных регионах России в этом сезоне опустились до уровня себестоимости, а в ряде хозяйств — ниже нее. Опрошенные «Ъ» сельхозпроизводители связывают ситуацию с ограничениями экспортной логистики, переполнением внутреннего рынка и продолжающимся ростом затрат на производство. По их оценке, сложившаяся конъюнктура уже вынуждает предприятия сокращать инвестиции и может негативно сказаться на подготовке к следующей посевной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как рассказали участники рынка, стоимость продовольственной пшеницы за год существенно снизилась, тогда как расходы на оплату труда, горюче-смазочные материалы, семена, средства защиты растений, запасные части и обслуживание кредитов продолжают расти. Дополнительное давление оказывает сокращение экспортных возможностей и удорожание логистики. В результате часть хозяйств вынуждена реализовывать урожай с минимальной рентабельностью или вовсе себе в убыток.

Руководитель Союза работодателей АПК Ставропольского края, депутат краевой думы и глава сельхозпредприятия «Добровольное» Петр Коротченко сообщил «Ъ-Кавказ», что сегодня сельхозпроизводители одновременно сталкиваются со снижением доходов и ростом практически всех статей расходов.

«Все требуют повышения выплат: сотрудники — зарплат, пайщики — дивидендов, комбайнеры и перевозчики — расценок из-за роста стоимости запчастей и ГСМ. При этом закупочные цены на зерно упали. У предприятий остаются налоги, кредиты, обязательства перед поставщиками и банками, зарплату нужно платить вовремя. Но при нынешних ценах покрывать эти расходы становится, мягко говоря, сложнее»,— отметил господин Коротченко.

О сложностях с реализацией урожая рассказал и руководитель одного из крупных сельхозпредприятий востока Ставропольского края. По его словам, после сокращения привычных экспортных направлений хозяйству пришлось переориентироваться на поставки через Армению и Грузию с перевалкой через Махачкалинский морской торговый порт. Однако существующих каналов реализации уже недостаточно.

«Мы продаем небольшими партиями через Армению и Грузию. Везем через Махачкалу. Но объемов не хватает, чтобы реализовать весь урожай. Часть зерна приходится продавать на 20–30% ниже себестоимости»,— рассказал собеседник «Ъ-Кавказ».

Подробнее читайте в материале «Зерно не в счет»

Роман Лаврухин