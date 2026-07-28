ВС Дагестана вынес приговор похитившим бизнесмена членам ОПГ

Верховный суд Дагестана вынес участникам организованной преступной группы (ОПГ), которых подозревали в похищениях людей для вымогательства денег. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, преступное сообщество действовало на территории региона несколько месяцев в 2022 году. Доказано, что организатором и руководителем группы стал житель Махачкалы. В сентябре 2022 года он разработал детальный план, привлек нескольких сообщников, в том числе ранее судимых за преступления против собственности. Роли в банде были распределены: одни отвечали за силовое сопровождение и незаконное удержание жертв и непосредственное вымогательство.

Как следует из материалов суда, злоумышленники действовали по отлаженной схеме: они использовали при общении зашифрованные мобильные приложения и условные обозначения. Изначально фигуранты планировали похитить одного из местных жителей и требовать 20 млн руб. выкупа. Однако позже они изменили свои намерения, выбрав в качестве жертвы другого индивидуального предпринимателя.

31 декабря 2022 года участники ОПГ ввели в заблуждение оперативников спецслужб и похитили человека в центре Махачкалы. Мужчину удерживали в помещении гаража и 20 млн руб. Участники группы были задержаны на месте преступления в гараже, где находился потерпевший.

У задержанных изъяли значительное количество оружия, в том числе переделанный в боевой сигнальный пистолет. У другого изъяли аналогичный переделанный пистолет модели «Макаров», также с боевыми патронами. Кроме того, у организатора ОПГ нашли 2,5 грамма наркотиков.

Суд квалифицировал действия подсудимых как создание и участие в организованной преступной группе, приготовление к вымогательству в особо крупном размере, похищение человека, незаконный оборот оружия и наркотических средств. Фигурантов признали виновными и назначили им от 11 лет до 15 лет колонии строгого режима, штрафы от 500 тыс. до 1 млн руб.

Приговор не вступил в законную силу.

Константин Соловьев