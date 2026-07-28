Федерация альпинизма призвала усилить систему безопасности после массовой гибели на Эльбрусе

Серия смертельных происшествий на Эльбрусе показала необходимость совершенствования системы обеспечения безопасности при восхождениях. Об этом «Ъ-Кавказ» заявил председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

По мнению эксперта, трагедии последних дней свидетельствуют о необходимости не только строгого соблюдения правил самими альпинистами, но и изменения подходов к организации восхождений. Одной из таких мер может стать законодательное закрепление за гидами права прекращать маршрут при ухудшении погодных условий, даже если туристы требуют продолжить подъем.

Соответствующую инициативу после серии ЧП предложила Ассоциация туроператоров России. Она предполагает, что гид сможет отказаться от продолжения восхождения без риска столкнуться с судебными претензиями со стороны клиентов.

Александр Яковенко поддержал эту идею, отметив, что сопровождающие нередко оказываются под давлением туристов, стремящихся любой ценой достичь вершины. При этом, подчеркнул эксперт, даже опытный гид не может полностью исключить риск, однако должен иметь безусловное право остановить восхождение.

Вместе с тем специалист отметил, что наличие гида само по себе не гарантирует безопасность. В частности, группа альпинистов из Боснии и Герцеговины, где погибли пять человек, совершала восхождение автономно и не была обязана пользоваться услугами сопровождающих.

По словам господина Яковенко, нынешний сезон на Эльбрусе осложняется аномально большим количеством снега и нестабильной погодой. В этих условиях, считает он, ключевым фактором безопасности остается своевременный отказ от продолжения восхождения при возникновении опасности.

Подробнее читайте в материале «Вершина не простила ошибок».

Роман Лаврухин