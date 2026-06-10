Сбер проинвестирует развитие садоводческого хозяйства на Ставрополье

Сбер проинвестирует развитие семейного предприятия по выращиванию яблок и слив в Ставропольском крае.

Фото: Игорь Панкратов

Соответствующее соглашение заключено на полях VIII международной выставки «PRO ЯБЛОКО 2026», которая посвящена передовым методам выращивания, хранения и реализации плодово-ягодной продукции.

Документ о партнерстве подписали представители Сбербанка и крестьянско-фермерского хозяйства «АГРОДАРЮГ». Стороны договорились о долгосрочном, эффективном и взаимовыгодном сотрудничестве в сфере инвестиционной деятельности и реализации стратегических инициатив.

«АПК — один из важнейших драйверов развития экономики Ставрополья и всего юга России», — отметила Елена Скибина, заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка.

«С 2023 года мы создаем на Ставрополье с господдержкой и при финансировании Сбера высокоинтенсивные яблоневые и сливовые сады в Новоалександровском округе. Соглашение со Сбером — это продолжение системной поддержки инвестиционной программы КФХ. В перспективе хотим расширять бизнес и в направлениях хранения и переработки продукции, а также выращивания саженцев плодовых деревьев», — прокомментировал Вячеслав Горобченко, глава КФХ «АГРОДАРЮГ»