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Замминистра образования и науки Дагестана стала Райганат Гитинова

Распоряжением правительства Дагестана Райганат Гитинова назначили заместителем министра образования и науки. Об этом сообщает пресс-служба правительства РД.

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Документ сегодня подписал премьер-министр Магомед Рамазанов. Ранее госпожа Гитинова возглавляла организационно-аналитический отдел управления федерального казначейства по Дагестану.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что Алексей Гулисов стал врио заместителя председателя правительства республики.

Константин Соловьев

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