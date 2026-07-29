Замминистра образования и науки Дагестана стала Райганат Гитинова
Распоряжением правительства Дагестана Райганат Гитинова назначили заместителем министра образования и науки. Об этом сообщает пресс-служба правительства РД.
Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ
Документ сегодня подписал премьер-министр Магомед Рамазанов. Ранее госпожа Гитинова возглавляла организационно-аналитический отдел управления федерального казначейства по Дагестану.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что Алексей Гулисов стал врио заместителя председателя правительства республики.