Замминистра образования и науки Дагестана стала Райганат Гитинова

Распоряжением правительства Дагестана Райганат Гитинова назначили заместителем министра образования и науки. Об этом сообщает пресс-служба правительства РД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Документ сегодня подписал премьер-министр Магомед Рамазанов. Ранее госпожа Гитинова возглавляла организационно-аналитический отдел управления федерального казначейства по Дагестану.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что Алексей Гулисов стал врио заместителя председателя правительства республики.

Константин Соловьев