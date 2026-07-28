Более 21 тысячи раз воспользовались услугами выездного банковского сервиса жители Северного Кавказа в первом полугодии 2026 года

В первом полугодии 2026 года выездное банковское обслуживание в республиках Северного Кавказа демонстрирует устойчивую положительную динамику. С января по июнь банковские специалисты оказали физическим и юридическим лицами свыше 21 тыс. консультаций и банковских услуг на дому, что на 11% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Фото: сгенерировано ИИ-помощником Сбера ГигаЧат Бизнес

Лидером по темпу роста стала Ингушетия: спрос увеличился почти втрое (+193%) по сравнению с первым полугодием 2025 года. По числу оказанных банковских консультаций и услуг на дому в тройку лидеров вошли Чеченская Республика (более 5 тыс.), Дагестан (4,8 тыс.) и Кабардино-Балкария (4,4 тыс.). Жители Северной Осетии-Алании воспользовались таким сервисом порядка 4 тыс. раз. В Карачаево-Черкесии этот показатель составил 1,8 тыс. раз, а в Ингушетии — более 1 тыс. раз.

Руслан Мизаев, Управляющий Чеченским отделением Сбербанка: «Сегодня на Северном Кавказе выездной сервис банка становится неотъемлемой частью финансовой жизни. За первые шесть месяцев текущего года было оказано жителям Чеченской Республики почти 5,5 тыс. консультаций на дому, что на четверть превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Такой повышенный интерес обусловлен прежде всего удобством: полноценный выездной банк позволяет бесплатно и оперативно получить необходимую услугу в любом удобном месте, например, дома или в офисе. Такой формат стал настоящим спасением для занятых специалистов, молодых родителей и пенсионеров».

По данным Сбера, самой популярной услугой остаётся доставка платёжных карт, в том числе детских. В первом полугодии 2026 года жители республик Северного Кавказа оформили с доставкой на дом свыше двух тысяч детских карт. Среди других выездных банковских услуг доля получения дебетовых и кредитных карт составляет порядка 95%. При этом корпоративный сегмент также сохраняет интерес к получению услуг на выезде, среди них: оформление банковских бизнес карт, открытие РКО, идентификация юридического лица и другие.

Сегодня финансовая доставка работает в семи городах Северного Кавказа: Махачкала, Грозный, Назрань, Магас, Владикавказ, Нальчик и Черкесск.