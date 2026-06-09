Сбер: рефинансирование кредитов в Ставропольском крае выросло в 10 раз
Жители Ставропольского края в январе-апреле 2025 года стали почти в 10 раз чаще обращаться за рефинансированием кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики Сбера.
По статистическим данным Ставропольского отделения Сбера, за четыре месяца 2024 года общая сумма потребительских кредитов, направленных клиентами на погашение предыдущих обязательств, составляла 211 млн рублей. В 2025 году этот показатель достиг 2,3 млрд рублей, увеличившись в 11 раз.
По мнению аналитиков Сбера, динамика обусловлена изменением финансового поведения заемщиков. Средний размер кредита, оформляемого для погашения предыдущих обязательств, вырос на 14,5%. Это свидетельствует о тенденции к консолидации долга: потребители все чаще объединяют не два-три, а большее количество кредитов и займов с целью снижения совокупной ежемесячной долговой нагрузки и оптимизации
«Мы видим, что финансовая грамотность жителей региона растет. Рефинансирование перестало быть инструментом для решения локальных задач и превратилось в эффективный способ комплексного управления личным бюджетом», – отметил Роман Чеканов, Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка.