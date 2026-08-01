Казахстан опроверг слухи о полной остановке Каспийского трубопроводного консорциума

Министерство энергетики Казахстана официально опровергло циркулирующие в ряде изданий сообщения о полном прекращении деятельности Каспийского трубопроводного консорциума, уточнив, что приостановка транспортировки нефти, введенная 31 июля, носит временный характер, тогда как накопление сырья в резервуарном парке продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Непосредственным поводом для беспокойства послужили события ночи на 30 июля, когда в акватории Черного моря были атакованы два нефтяных танкера — Nissos Sifnos и Marathi, осуществлявших погрузку в районе Новороссийска.

Вслед за инцидентом, 31 июля, консорциум ввёл временную паузу в транспортировке нефти по трубопроводу. Вместе с тем, как подчеркнули в казахстанском Минэнерго, прием сырья от грузоотправителей не прекращался — сырье накапливалось в резервуарном парке. С 1 августа суточный объем приема нефти установлен на уровне 100 тыс. тонн.

Дальнейшее наращивание прокачки, по словам представителей ведомства, напрямую зависит от своевременной подачи танкеров под погрузку на морском терминале. Министерство заверило, что находится в непрерывном контакте как с руководством консорциума, так и с грузоотправителями, а развитие ситуации отслеживается в оперативном режиме.

КТК представляет собой крупнейший нефтеэкспортный маршрут Казахстана: по этой артерии углеводороды с крупнейших месторождений страны прокачиваются через территорию Дагестана и Ставропольского края к терминалу под Новороссийском. В составе акционеров консорциума — государственные структуры России и Казахстана, а также ведущие международные нефтяные корпорации, в том числе американские Chevron и ExxonMobil, что придает инфраструктурному объекту стратегическое значение далеко за пределами двух стран.

Станислав Маслаков