На Северном Кавказе интерес к детским банковским картам вырос вдвое

Республики Северного Кавказа демонстрируют двукратный рост интереса к детским банковским картам в первом полугодии 2026 года. С января по июнь свой первый финансовый инструмент получили почти 42 тыс. детей — это на 97% выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Пик активности пришёлся на апрель и июнь, когда карту получили порядка 16 тыс. юных клиентов банка.

Фото: сгенерировано ИИ-помощником Сбера ГигаЧат Бизнес

По данным Сбера, лидерами по количеству оформленных детских карт в текущем году стали Дагестан (17 тыс.), Кабардино-Балкария (7,7 тыс.) и Северная Осетия-Алания (6 тыс.). В Карачаево-Черкесии, Чечне и Ингушетии родители оформили для детей 4,5 тыс., 3,5 тыс. и почти 3 тыс. карт соответственно. Значительный темп роста спроса отмечается в Ингушетии: +226% к первым шести месяцам прошлого года.

Виктор Бударин, Управляющий Ингушским отделением Сбербанка: «Первое полугодие 2026 года показало впечатляющую динамику по темпу роста выдачи детских банковских карт, преимущественно в Ингушетии — популярность выросла более чем в три раза. Сегодня банковская карта для ребёнка — один из ключевых финансовых инструментов, с помощью которого формируется культура осознанного потребления и закладываются основы финансовой грамотности. Уже с 6 лет юные клиенты могут безопасно осваивать цифровые платежи, ставить первые финансовые цели и копить на мечту».

Растущий интерес к использованию банковских карт с раннего возраста отражает цифровизацию финансовых привычек семей. Для современных детей оплата физической картой оффлайн или онлайн более понятна, чем наличные расчёты. Также это удобно родителям — банковские приложения для детей позволяют взрослым контролировать все операции по карте ребёнка, устанавливать лимиты и оперативно переводить карманные деньги. Большую роль играет и безопасность: помимо защиты счёта от третьих лиц, в том числе при утере пластика, детские карты не предполагают возможности уйти «в минус» или оформить кредит, что защищает семейный бюджет. Стоит отметить и рост доступности получения карты: сейчас её можно оформить онлайн и получить с помощью сервиса финансовой доставки, не выходя из дома.