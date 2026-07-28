Ставрополье нарастило производство алкоголя до 5,4 млн декалитров

Производство алкогольной продукции в Ставропольском крае по итогам первого полугодия 2026 года достигло 5,4 млн декалитров, что на 4,4% выше показателям аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Наиболее заметный прирост зафиксирован по нескольким товарным группам: выпуск коньяка увеличился на четверть, производство водки — на 14,6%, напитков крепостью свыше 9% — на 9,4%, розлив пива и пивной продукции — на 6,9%.

Налоговый вычет по винограду, задействованному в производстве алкоголя, за пять месяцев 2026 года составил около 750 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос почти в 1,5 раза.

Власти края, как отметил господин Доронин, намерены продолжать поддержку отрасли.

Константин Соловьев