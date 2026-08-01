Состояние дагестанского сенатора Сулеймана Керимова превысило $10,8 млрд
Персональное благосостояние члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова достигло отметки $10,8 млрд — с начала текущего года прирост составил $358 млн. Данные приводит РБК со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index, методология которого строится на текущих биржевых котировках публичных активов, принадлежащих фигурантам списка.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
По итогам 2025 года Керимов также показал уверенную положительную динамику: его капитал вырос на $3,35 млрд, а по состоянию на 2 января Bloomberg оценивал его в $10,4 млрд.
Среди других российских участников рейтинга положительную динамику продемонстрировали сразу несколько крупных предпринимателей. Наиболее весомый прирост зафиксирован у контролирующего акционера «Северстали» Алексея Мордашова — его капитал пополнился на $1,8 млрд и достиг $28,1 млрд. Следом идёт руководитель «Новатэка» Леонид Михельсон, прибавивший $1,5 млрд и вышедший на уровень $25,2 млрд. Основатель «ЕвроХима» и СУЭК Андрей Мельниченко, а также совладелец «Новатэка» и «СИБУРа» Геннадий Тимченко пополнили свои портфели примерно в равных долях — на $1,2 млрд каждый, доведя совокупную оценку до $20,1 млрд и $15,4 млрд соответственно.
Учредитель УГМК Искандер Махмудов за этот период обогатился на $700 млн, закрепившись на отметке $8,6 млрд. Глава RWB Татьяна Ким прибавила $418 млн, достигнув $8,3 млрд. Президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев увеличил состояние на $247 млн — до $10 млрд, а один из основателей «Альфа-Групп» Михаил Фридман — на $162 млн, до $10,2 млрд.
Однако общая картина среди российских фигурантов Bloomberg далеко не однозначна. Наиболее чувствительные потери понес Михаил Прохоров: его капитал просел на $5,6 млрд, опустившись до $10,9 млрд. Президент «Норникеля» Владимир Потанин зафиксировал отрицательную динамику на уровне $3,4 млрд, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов — на $1,4 млрд, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин — на $1,2 млрд.
В совокупности суммарное благосостояние российских миллиардеров, представленных в Bloomberg Billionaires Index, с начала 2026 года сократилось на $5 млрд — что свидетельствует о разнонаправленных тенденциях на рынке публичных активов, связанных с бизнес-интересами отечественных предпринимателей.