Состояние дагестанского сенатора Сулеймана Керимова превысило $10,8 млрд

Персональное благосостояние члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова достигло отметки $10,8 млрд — с начала текущего года прирост составил $358 млн. Данные приводит РБК со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index, методология которого строится на текущих биржевых котировках публичных активов, принадлежащих фигурантам списка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По итогам 2025 года Керимов также показал уверенную положительную динамику: его капитал вырос на $3,35 млрд, а по состоянию на 2 января Bloomberg оценивал его в $10,4 млрд.

Среди других российских участников рейтинга положительную динамику продемонстрировали сразу несколько крупных предпринимателей. Наиболее весомый прирост зафиксирован у контролирующего акционера «Северстали» Алексея Мордашова — его капитал пополнился на $1,8 млрд и достиг $28,1 млрд. Следом идёт руководитель «Новатэка» Леонид Михельсон, прибавивший $1,5 млрд и вышедший на уровень $25,2 млрд. Основатель «ЕвроХима» и СУЭК Андрей Мельниченко, а также совладелец «Новатэка» и «СИБУРа» Геннадий Тимченко пополнили свои портфели примерно в равных долях — на $1,2 млрд каждый, доведя совокупную оценку до $20,1 млрд и $15,4 млрд соответственно.

Учредитель УГМК Искандер Махмудов за этот период обогатился на $700 млн, закрепившись на отметке $8,6 млрд. Глава RWB Татьяна Ким прибавила $418 млн, достигнув $8,3 млрд. Президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев увеличил состояние на $247 млн — до $10 млрд, а один из основателей «Альфа-Групп» Михаил Фридман — на $162 млн, до $10,2 млрд.

Однако общая картина среди российских фигурантов Bloomberg далеко не однозначна. Наиболее чувствительные потери понес Михаил Прохоров: его капитал просел на $5,6 млрд, опустившись до $10,9 млрд. Президент «Норникеля» Владимир Потанин зафиксировал отрицательную динамику на уровне $3,4 млрд, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов — на $1,4 млрд, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин — на $1,2 млрд.

В совокупности суммарное благосостояние российских миллиардеров, представленных в Bloomberg Billionaires Index, с начала 2026 года сократилось на $5 млрд — что свидетельствует о разнонаправленных тенденциях на рынке публичных активов, связанных с бизнес-интересами отечественных предпринимателей.

Станислав Маслаков