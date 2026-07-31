Северный обход Махачкалы построят до 2028 года за 21,2 млрд рублей

На сайте госзакупок опубликованы сведения о шести открытых конкурсах на строительство автодороги Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала в Дагестане. Речь идёт о первом, втором, третьем, четвёртом, шестом и седьмом этапах возведения участка северного обхода Махачкалы. Суммарная стоимость всех шести контрактов составляет 21,2 млрд рублей.

Заказчиком выступает ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Кавказ"» Федерального дорожного агентства. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета.

Заявки на участие в конкурсах по первому, второму и третьему этапам принимаются до 17 августа 2026 года, по четвёртому, шестому и седьмому — до 19 августа 2026 года. Завершить работы по всем этапам подрядчики обязаны до 30 ноября 2028 года.

Начальная цена контракта по первому этапу — 4,18 млрд рублей, по второму — 4,15 млрд рублей, по третьему — 3,9 млрд рублей, по четвёртому — 3,8 млрд рублей, по шестому — 3,7 млрд рублей, по седьмому — 1,5 млрд рублей.

Мария Хоперская