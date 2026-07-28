На Ставрополье часть АЗС сняла ограничения на продажу топлива

В Ставропольском крае ряд автозаправочных сетей отменил ограничения на отпуск топлива, а ситуация на рынке постепенно стабилизируется. Об этом сообщил заместитель министра энергетики, промышленности и связи региона Василий Глушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, за минувшие сутки в крае было реализовано около 2,7 тыс. т топлива. При этом на отдельных АЗС сохраняются ограничения на продажу бензина — от 30 до 50 л в одни руки.

«В ряде компаний сохраняются ограничения на 30–50 литров в одни руки. Но в целом ситуацию можно описать как стабилизирующуюся»,— отметил господин Глушаков.

Власти региона продолжают работу регионального штаба, координирующего обеспечение потребителей нефтепродуктами.

Одновременно сельхозпредприятия края приступили к формированию запасов топлива для проведения осенних полевых работ. По данным краевых властей, хозяйства обеспечиваются необходимыми объемами горюче-смазочных материалов для подготовки к новому сельскохозяйственному сезону.

Валерий Климов