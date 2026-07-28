На Ставрополье часть АЗС сняла ограничения на продажу топлива
В Ставропольском крае ряд автозаправочных сетей отменил ограничения на отпуск топлива, а ситуация на рынке постепенно стабилизируется. Об этом сообщил заместитель министра энергетики, промышленности и связи региона Василий Глушаков.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По его словам, за минувшие сутки в крае было реализовано около 2,7 тыс. т топлива. При этом на отдельных АЗС сохраняются ограничения на продажу бензина — от 30 до 50 л в одни руки.
«В ряде компаний сохраняются ограничения на 30–50 литров в одни руки. Но в целом ситуацию можно описать как стабилизирующуюся»,— отметил господин Глушаков.
Власти региона продолжают работу регионального штаба, координирующего обеспечение потребителей нефтепродуктами.
Одновременно сельхозпредприятия края приступили к формированию запасов топлива для проведения осенних полевых работ. По данным краевых властей, хозяйства обеспечиваются необходимыми объемами горюче-смазочных материалов для подготовки к новому сельскохозяйственному сезону.