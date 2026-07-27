Госдума утвердила механизм расчета возмещения за жилье, которое изымают в рамках КРТ

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому размер возмещения собственнику за изымаемое жилье в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) должен определяться не ранее, чем за 60 дней до направления ему договора. Об этом сообщает министерство градостроительной политики Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в своем Telegram-канале ранее сообщил, что действующая норма Жилищного кодекса фиксирует выкупную цену жилья при комплексном развитии территории на день, предшествующий решению о его начале.

«При этом реальное расселение часто происходит через годдва, а то и дольше. За это время рынок растет, и стоимость квадратного метра может увеличиться на 30–50%. В итоге получается, что граждане получают заведомо заниженное возмещение. Законопроект устраняет этот разрыв. Люди будут получать компенсацию исходя из реальной цены на момент подписания договора, а не той, которая была несколько лет назад», — отмечает Владимир Кошелев.

В Самаре 1 июля прошло выездное заседание комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ, на котором с докладом выступила министр градостроительной политики Екатерина Семенова. Она рассказала о ряде проблемных моментов при реализации договоров КРТ на территории Самарской области. Екатерина Семенова обратилась к депутатам Госдумы с предложением рассмотреть законодательные инициативы, связанные с оценкой недвижимости и выплат жителям, которых расселяют из домов, попадающих под снос.

Озвученные предложения депутаты Госдумы поддержали.

Руфия Кутляева