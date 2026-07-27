Госдума утвердила механизм расчета возмещения за жилье, которое изымают в рамках КРТ
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому размер возмещения собственнику за изымаемое жилье в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) должен определяться не ранее, чем за 60 дней до направления ему договора. Об этом сообщает министерство градостроительной политики Самарской области.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в своем Telegram-канале ранее сообщил, что действующая норма Жилищного кодекса фиксирует выкупную цену жилья при комплексном развитии территории на день, предшествующий решению о его начале.
«При этом реальное расселение часто происходит через годдва, а то и дольше. За это время рынок растет, и стоимость квадратного метра может увеличиться на 30–50%. В итоге получается, что граждане получают заведомо заниженное возмещение. Законопроект устраняет этот разрыв. Люди будут получать компенсацию исходя из реальной цены на момент подписания договора, а не той, которая была несколько лет назад», — отмечает Владимир Кошелев.
В Самаре 1 июля прошло выездное заседание комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ, на котором с докладом выступила министр градостроительной политики Екатерина Семенова. Она рассказала о ряде проблемных моментов при реализации договоров КРТ на территории Самарской области. Екатерина Семенова обратилась к депутатам Госдумы с предложением рассмотреть законодательные инициативы, связанные с оценкой недвижимости и выплат жителям, которых расселяют из домов, попадающих под снос.
Озвученные предложения депутаты Госдумы поддержали.