В Госдуме поддержали инициативу министерства градостроительной политики Самарской области

В комитете Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству поддержали инициативу министерства градостроительной политики Самарской области по определению стоимости жилого помещения, которая будет взиматься в рамках реализации комплексного развития территории (КРТ). В настоящее время размер суммы возмещения определяется по дате принятия решения по КРТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глава регионального ведомства Екатерина Семенова во время выездного заседания думского комитета в Самаре предложила оценивать стоимость жилья на момент совершения рыночной сделки или направления оферты собственнику изымаемого помещения. «Это обезопасило бы жителей, давало бы им больше гарантий того, что они получат взаимозаменяемое и качественное жилье», — заявила министр, добавив, что нынешние законодательные нормы создают опасность инфляционных потерь стоимости при существенном временном разрыве между датой оценки и временем фактического переселения граждан.

Инициативу самарских чиновников поддержал председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. Депутат пообещал, что соответствующие поправки будут приняты на ближайшем заседании федерального парламента.

Андрей Сазонов