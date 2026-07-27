«Империя львиц», «Отблески рая» и «Евгений Онегин»

В Ярославле на этой неделе откроется фестиваль современного искусства «Отблески рая», начнут показывать новое цирковое шоу со львицами и тиграми, пройдет концерт памяти Юрия Хоя и видеопоказы спектаклей «Моцарт и Сальери» и «Евгений Онегин». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шоу "Империя львиц"

Фото: Ярославский цирк Шоу "Империя львиц"

Фото: Ярославский цирк

Концерты

31 июля в баре «Руки Вверх! Бар» состоится концерт памяти Юрия Хоя, лидера группы «Сектор Газа», от официальной трибьют-группы «Черный вторник». Начало в 19:30, стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб. 18+

1 августа в церкви Богоявления с концертом «По-над Русью Святою» выступит ансамбль народной духовной музыки «Светилен» из Иванова. На концерте прозвучат духовные песнопения и стихи, посвященные любви, вере, покаянию и надежде. Особенность программы — сочетание двух традиций древнерусского пения: церковной и мирской. Начало в 15:00, стоимость билета — 650 руб. 0+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ансамбль народной духовной музыки «Светилен»

Фото: Ярославский музей-заповедник Ансамбль народной духовной музыки «Светилен»

Фото: Ярославский музей-заповедник

Шоу

С 1 августа в Ярославском цирке стартует новое шоу — «Империя львиц». На манеж вместе с львицами и тиграми выйдет обладатель международных наград, заслуженный артист России и ДНР, дрессировщик Виталий Смолянец. В программе также обезьяны-наездницы, полеты австралийских попугаев и парад акробатов-велосипедистов. Стоимость билетов — от 1,2 тыс. руб. 0+

Спектакли

30 июля в «Ваксман-центр» состоится видеопоказ спектакля «Моцарт и Сальери» на убогих подмостках конца ХХ столетия». Это история двух актеров, которые на протяжении 25 лет играют один спектакль. У постановки был ошеломительный успех. Но режиссер отправил актеров в небольшой и «убогий» город. Именно в этом месте во время спектакля происходит «чудо». Сальери играет Юрий Ваксман, а Моцарта — Владимир Гусев. Этому спектаклю больше 25 лет. Начало в 19:00, стоимость — 500 руб., записаться на показ можно в группе «ВКонтакте» «Ваксман-центр». 16+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ваксман

Фото: Международный кинофестиваль«Просто хорошее кино» Юрий Ваксман

Фото: Международный кинофестиваль«Просто хорошее кино»

Выставки и встречи

30 июля в КЗЦ «Миллениум» откроется VI фестиваль современного искусства Российской академии художеств «Отблески рая». Авторы проекта создавали произведения, стремясь воплотить в материале свое отношение к вере, истине и любви. На фестивале будут представлены работы Зураба Церетели, Николая Мухина, Елены Пасхиной и других мастеров. Стоимость билетов — от 300 руб. 0+

1 августа в Ярославском музее-заповеднике состоится экскурсия на смотровой площадке «Город как на ладони». С высоты 32 метров можно увидеть все главные достопримечательности города, в том числе Волковский театр, Стрелку и Успенский собор. В ходе экскурсии гид расскажет историю строительства звонницы. Начало в 16:00, стоимость билета — 400 руб. 14+

1 августа в Городском выставочном зале им. Николая Нужина состоится экскурсия по выставке «Анри де Тулуз-Лотрек. «Париж, Париж...». На ней гостям расскажут про мир французского художника и представят более 40 литографий, посвященных повседневной жизни французской столицы конца XIX столетия. Начало в 13:00, стоимость билетов — от 220 руб. 18+

Кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Евгений Онегин" в постановке театра Маяковского

Фото: Сайт проекта TheatreHD Спектакль "Евгений Онегин" в постановке театра Маяковского

Фото: Сайт проекта TheatreHD

29 июля в кинотеатре «Киномакс» в ТРЦ «Аура» состоится видеопоказ спектакля «Евгений Онегин» театра Маяковского в рамках проекта TheatreHD. Режиссер Егор Перегудов воспринимает «Онегина» не как «энциклопедию русской жизни», а как личный дневник Пушкина, в котором гадания с народными песнями, именины и танцы на балу оживают в современном прочтении. Начало показа в 19:00, длительность — 3 часа. Стоимость билета — 500 руб. 12+

В кинотеатрах вышел семейный фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой». По сюжету герой Саша узнает, что семью его друга лиса похитил передвижной зоопарк. Мальчик решает помочь и вернуть животных домой. В главных ролях Елисей Чучилин, София Коваленко, Юлия Александрова, Ян Цапник, Валентина Мазунина. 6+

Драму «Между небом и землей» (Канада, Франция) начали показывать в кинотеатрах. События разворачиваются после гибели в автокатастрофе музыканта Оскара, который оказывается между двумя мирами. Его слышит только медиум Эльза. Их встреча становится началом истории о любви. В главных ролях Джонатан Коэн, Мэгали Лепин Блондо, Флоренс Йанас. 18+

В регионе

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Крестовский, солист группы "Уматурман"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Владимир Крестовский, солист группы "Уматурман"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

1 и 2 августа в Ростове Великом на территории Гостиного двора и сквера Василько состоится фестиваль «Ростовская мистерия. Невма». Событие объединит древнерусскую культуру с современной. В первый день группа «Уматурман» (20:00, атриум Гостиного двора) выступит вместе с хором и исполнит знакомые хиты в новом звучании. В сквере Василько будет трансляция концерта.

Во второй день состоятся выступления мужского хора «Параклит» из Ростова-на-Дону (12:00), московского ансамбля старинной музыки «Экслибрис» (13:30). В программе фестиваля также гастрономический фестиваль, мастер-классы по росписи изразца, игре на гуслях и созданию финифтяной миниатюры, лекции про страшные русские сказки и оперный спектакль. На все мероприятия необходима регистрация на сайте фестиваля. 0+

Алла Чижова