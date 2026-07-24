Главные новости за 24 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаках на логистические комплексы компании в Симферополе, Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и Ленинградская область). Часть складских площадей и товаров удалось сохранить.

Арендная плата снижена для всех арендаторов имущества Республики Крым на 75 и 50% в зависимости от вида экономической деятельности. Освобождение от уплаты части арендной платы осуществляется в беззаявительном порядке.

В 2026 году на закладку и уход за молодыми садами в Краснодарском крае выделено более 1 млрд руб. Урожай яблок уже превысил 4 тыс. т, а общая площадь плодовых и ягодных насаждений составляет свыше 29 тыс. га.

В Краснодаре 23 июля состоялась церемония прощания с главным редактором газеты «МК на Кубани» Мариной Адамовой. Проститься с журналистом в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» пришли ее родные, близкие, друзья и коллеги.

В Краснодарском краевом суде 27 июля 2026 года с последним словом выступят трое фигурантов резонансного дела об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. На скамье подсудимых — организатор преступной группы Демьян Кеворкьян, а также Анатолий Двойников и Арам Татосян.

Советский районный суд Краснодара приговорил 21-летнего иностранного гражданина к четырем годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. Он похитил у участника СВО более 2 млн руб.

На пляжах Анапы завершены работы по отсыпке дополнительного слоя чистого песка после ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе. Работы проведены на участке береговой линии протяженностью около 12 км. На пляжи завезли свыше 446 тыс. кубометров песка.

По состоянию на 24 июля в Краснодаре работают 70 автозаправочных станций. При этом ситуация с наличием топлива в течение дня может меняться.

Геленджик показал наибольший рост стоимости жилья на вторичном рынке среди городов Краснодарского края по итогам первого полугодия 2026 года. Цена квадратного метра в городе увеличилась на 13,7% и достигла 319,9 тыс. руб.

Преступность во всех муниципалитетах Кубани сократилась на четверть. Как отметил губернатор, обеспечение правопорядка остается одним из ключевых факторов, влияющих на качество жизни населения и развитие экономики края.