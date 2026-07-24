В Краснодаре бензин утром 24 июля отпускают 70 АЗС

По состоянию на утро 24 июля в Краснодаре работают 70 автозаправочных станций. При этом ситуация с наличием топлива в течение дня может меняться, сообщили в городском МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

По данным властей, бензин АИ-92 доступен на 59 АЗС, АИ-95 — на 54, АИ-100 — на 13, дизельное топливо — на 67 заправках. Горючее отпускают станции сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, КТК, «Ирбис», PNB, «ОПТИ», «ЮНК», «Партнер» и Petrol.

На части АЗС по решению владельцев сохраняются ограничения: топливо отпускают только непосредственно в топливные баки автомобилей. Еще 33 заправочные станции временно не реализуют горючее, 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Власти призвали жителей не приобретать топливо впрок, отметив, что это позволит сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность горючего для всех автомобилистов. По информации администрации, продолжается работа по стабилизации ситуации с обеспечением города топливом.

Вячеслав Рыжков