Геленджик лидирует по росту цен на вторичное жилье среди городов Кубани
Геленджик показал наибольший рост стоимости жилья на вторичном рынке среди городов Краснодарского края по итогам первого полугодия 2026 года. Цена квадратного метра в городе увеличилась на 13,7% и достигла 319,9 тыс. руб., сообщил «Бизнес ФМ Краснодар» главный аналитик «Циана» Алексей Попов.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В Краснодаре вторичное жилье подорожало на 5,4% — до 147,2 тыс. руб. за квадратный метр. В Анапе рост составил 3,2%, до 188,1 тыс. руб., в Новороссийске — 0,8%, до 170,5 тыс. руб. Единственным городом из числа крупнейших рынков региона, где зафиксировано снижение цен, стал Сочи: стоимость квадратного метра на вторичном рынке сократилась на 3,2%, до 367,5 тыс. руб.
На рынке новостроек динамика оказалась положительной во всех городах, где представлено предложение. В Сочи средняя цена квадратного метра выросла на 4%, до 464 тыс. руб., в Краснодаре — на 3,6%, до 169 тыс. руб. В Анапе стоимость увеличилась на 3%, до 340,7 тыс. руб., в Новороссийске — на 2,8%, до 217 тыс. руб. В Геленджике продажи новостроек в текущем предложении отсутствуют.
По объему сделок за первое полугодие лидером стал Краснодар. На вторичном рынке в городе было заключено 2015 сделок в мае, на первичном — 1450 сделок в июне.