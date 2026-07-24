В Краснодаре осужден мошенник, похитивший у участника СВО более 2 млн рублей

Советский районный суд Краснодара приговорил 21-летнего иностранного гражданина к четырем годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. Он похитил у участника СВО более 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в период с июня по сентябрь 2025 года подсудимый, находясь с потерпевшим в дружеских отношениях, под предлогом разблокировки карт иностранного банка занимал у него деньги, не намереваясь их возвращать. Потерпевший взял кредиты и занял у знакомых 310 тыс. руб., которые передал подсудимому.

Затем подсудимый, зная о долгах потерпевшего, предложил ему заключить контракт с Минобороны, пообещав, что благодаря знакомствам в Москве он не попадет в зону боевых действий. Потерпевший заключил контракт, отправился в зону специальной военной операции и передал подсудимому доступ к своему онлайн-банку. В результате этого с его счета было похищено почти 2 млн руб. под предлогом передачи указанных денежных средств третьим лицам для перевода потерпевшего в военный штаб в Москве. Отмечается, что похищенными деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый признал вину и частично возместил ущерб. Суд назначил иностранному гражданину наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Использованный при совершении преступления мобильный телефон конфискован в собственность государства.

Алина Зорина