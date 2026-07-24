Фигуранты дела об убийстве аниматоров на Кубани выступят с последним словом 27 июля

В Краснодарском краевом суде 27 июля 2026 года с последним словом выступят трое фигурантов резонансного дела об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. На скамье подсудимых — организатор преступной группы Демьян Кеворкьян, а также Анатолий Двойников и Арам Татосян. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Громкий судебный процесс движется к завершению. В мае 2026 года коллегия присяжных признала всех троих подсудимых виновными в убийстве аниматоров и похищении их денег.

Нападение произошло в ночь на 28 апреля 2023 года. Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко возвращались с праздничного мероприятия и остановились на трассе из-за поломки машины. В этот момент на них напали злоумышленники.

На заседании 13 июля государственное обвинение потребовало отправить всех троих фигурантов в колонию особого режима пожизненно.

Ранее суд признал жителя Кубани Андрея Извекова виновным в клевете на супругу погибшего Кирилла Чубко. В июне 2025 года в комментариях в Telegram-канале он обвинил женщину в организации преступления.

Алина Зорина