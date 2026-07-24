ВСУ атаковали склад WB в Симферополе

Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаках на логистические комплексы компании в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и Ленинградская область) и Симферополе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По ее словам, часть складских площадей и товаров удалось сохранить. На всех объектах была проведена оперативная эвакуация сотрудников. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время компания совместно с профильными службами устраняет последствия произошедшего.

Татьяна Ким также отметила, что оперативная информация для партнеров публикуется на портале продавца. По ее словам, Wildberries занимается перераспределением товаров между логистическими центрами, чтобы обеспечить устойчивость работы продавцов и сохранить качество обслуживания на маркетплейсе.

Вячеслав Рыжков