В Крыму снизили арендную плату для бизнеса на 75 и 50%

Арендная плата снижена для всех арендаторов имущества Республики Крым на 75 и 50% в зависимости от вида экономической деятельности. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По его словам, перечень видов деятельности, для которых арендная плата снижена на 75%, расширен. В него вошли: выращивание однолетних, многолетних культур и рассады; животноводство; смешанное сельское хозяйство; вспомогательная деятельность в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции; производство пищевых продуктов и напитков; деятельность в сфере гостиничного бизнеса, предоставления мест для временного и краткосрочного пребывания; санаторно-курортных организаций, отдыха и оздоровления детей, а также демонстрация кинофильмов. Срок действия мер поддержки — с 1 июля по 31 октября 2026 года.

По словам Сергея Аксенова, для других видов экономической деятельности по ОКВЭД, которые не вошли в перечень, предусмотрено снижение арендной платы на 50%. Меры поддержки будут действовать с 1 июля по 30 сентября.

Отмечается, что перечисленные виды деятельности должны быть у арендатора основными по состоянию на 1 июня 2026 года. Это условие является обязательным для оказания поддержки.

«Освобождение от уплаты части арендной платы осуществляется в беззаявительном порядке, никаких дополнительных соглашений к действующим договорам аренды имущества заключать не нужно. Расчеты будут произведены автоматически»,— заявил Сергей Аксенов.

Органам местного самоуправления региона, в зависимости от ситуации в республике, рекомендовано принять аналогичные меры поддержки предпринимателей, арендующих муниципальное имущество.

Алина Зорина