Преступность во всех муниципалитетах Кубани сократилась на четверть

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в расширенном заседании коллегии регионального управления МВД, которое провел начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Олег Агарков. По словам главы Кубани, во всех районах Кубани преступность сократилась более чем на четверть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Как отметил губернатор, обеспечение правопорядка остается одним из ключевых факторов, влияющих на качество жизни населения и развитие экономики края. Вениамин Кондратьев отметил, что, по данным правоохранительных органов, количество зарегистрированных преступлений во всех муниципалитетах региона сократилось на 26%.

Губернатор также подчеркнул роль полиции в обеспечении безопасности жителей и туристов. По его словам, с начала 2026 года Краснодарский край уже принял 7,3 млн отдыхающих.

Отдельно Вениамин Кондратьев обратил внимание на инвестиционную привлекательность региона. Он напомнил, что по итогам 2025 года объем инвестиций в экономику Кубани превысил 1 трлн руб., а сам регион входит в число лидеров страны по инвестиционной активности.

Глава края поблагодарил сотрудников полиции за работу и заявил, что приоритетной задачей остается сохранение стабильности и безопасности в Краснодарском крае.

Вячеслав Рыжков