Более 1 млрд рублей направлено на развитие садоводства в Краснодарском крае

В 2026 году на закладку и уход за молодыми садами в Краснодарском крае выделено более 1 млрд руб. Урожай яблок уже превысил 4 тыс. т, а общая площадь плодовых и ягодных насаждений составляет свыше 29 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, до конца года в Краснодарском крае планируется заложить еще около 1 тыс. га новых садов. Для сельхозпроизводителей действует ряд мер поддержки, включая краевую программу «Малый сад».

Глава региона отметил, что особое внимание уделяется производству собственного посадочного материала. В настоящее время в крае работают 30 плодовых питомников, которые за прошлый сезон вырастили 6,5 млн саженцев.

Наибольшие объемы яблок собраны в Абинском, Славянском и Динском районах, а также в Ленинградском муниципальном округе.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что по состоянию на 16 июля сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели Краснодарского края собрали 1,05 тыс. т садовой земляники (клубники), что на 80 т превышает показатель прошлого года. Урожай других ягодных культур, включая малину и голубику, составил 90,8 т. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года сбор увеличился на 51 т.

Алина Зорина