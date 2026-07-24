Скончалась главный редактор газеты «МК на Кубани» Марина Адамова

В Краснодаре 23 июля состоялась церемония прощания с главным редактором газеты «МК на Кубани» Мариной Адамовой. Проститься с журналистом в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» пришли ее родные, близкие, друзья и коллеги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Союз журналистов Кубани Фото: Союз журналистов Кубани

Марина Адамова скончалась на 50-м году жизни после продолжительной болезни. Похороны пройдут в селе Юрьевка под Анапой, где прошло ее детство.

Марина Адамова окончила факультет журналистики Кубанского государственного университета в 1998 году. Почти 30 лет она работала в медиахолдинге «Кубань Сегодня», а с 2018 года возглавляла редакцию «МК на Кубани».

В профессиональном сообществе Марину Адамову знали как одного из ведущих обозревателей общественно-политической и экономической жизни Краснодарского края. Коллеги отмечают ее высокий профессионализм, а также личные качества — отзывчивость, принципиальность и готовность всегда прийти на помощь.

Вячеслав Рыжков