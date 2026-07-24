Суд подтвердил взыскание 37,8 млн рублей с «Россети Северный Кавказ»

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Республики Дагестан о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» более 37,8 млн рублей в пользу ООО «ДагЭнерЖи». Жалоба сетевой компании отклонена.

Конфликт связан с электросетевым хозяйством Кизилюрта. В августе 2016 года администрация города заключила с ООО «ДагЭнерЖи» концессионное соглашение. Впоследствии суд признал его недействительным, что позволило МУП «Электросеть г. Кизилюрт» передать сети в аренду АО «Дагестанская сетевая компания». В марте 2018 года кассация Северо-Кавказского округа отменила эти решения и восстановила права концессионера, однако имущество ему так и не вернули.

С июля по октябрь 2020 года сетями фактически распоряжался филиал «Дагэнерго» (ПАО «Россети Северный Кавказ»), к которому от АО «Дагестанская сетевая компания» перешли персонал и функции гарантирующего поставщика. ООО «ДагЭнерЖи» потребовало взыскать неполученные за этот период доходы в размере 24,55 млн рублей, а также проценты по статье 395 ГК РФ — ещё 13,32 млн рублей с последующим начислением до фактической выплаты. Общая сумма претензий превысила 37,8 млн рублей.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск. Апелляция подтвердила, что выводы основаны на совокупности доказательств: позиции ответчика в других делах, в том числе о переводе 54 сотрудников, выданных им технических условиях на технологическое присоединение и актах об их исполнении. Поскольку персонал ООО «ДагЭнерЖи» был физически не допущен к объектам, упущенная выгода рассчитана исходя из данных об объёме услуг за аналогичный период 2017 года — метод, ранее получивший преюдициальное значение в другом деле.

«Россети Северный Кавказ» настаивали на своей непричастности к спору, утверждая, что формально не владели имуществом в июле–октябре 2020 года, а передача активов от АО «Дагестанская сетевая компания» состоялась лишь в 2021 году. Компания также заявляла о процессуальных нарушениях: по её словам, МУП «Электросеть» и АО «Дагестанская сетевая компания» не были надлежащим образом уведомлены из-за ошибки в почтовом индексе и отсутствия извещений конкурсным управляющим по адресам ЕФРСБ. Кроме того, ответчик ссылался на отчёты ООО «Электрон» как доказательство самостоятельной деятельности истца и опасался двойного взыскания.

Апелляционная коллегия признала все доводы несостоятельными. Суд указал, что отсутствие формального договора аренды между ответчиком и муниципалитетом не отменяет факта физического удержания имущества филиалом «Дагэнерго». Формирование отчётов сбытовой компанией не свидетельствует об оказании истцом услуг по передаче электроэнергии по котловому тарифу, поэтому риск двойной оплаты исключён. Ошибка в одной цифре индекса при доставке письма по верному адресу не воспрепятствовала работе почты разряда «Судебное», а обязанность отслеживать корреспонденцию лежит на адресате или его конкурсном управляющем. Ссылки на дела другие аналогичные дела суд отклонил, поскольку они касались иных периодов и оснований. Поведение ответчика расценено как направленное на затягивание процесса.

Помимо основного долга и процентов, с ПАО «Россети Северный Кавказ» в доход федерального бюджета взыскано 200 тысяч рублей государственной пошлины. Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев.

Тат Гаспарян