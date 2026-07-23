Главные новости за 23 июля. Ростов-на-Дону и область

Конкурсный управляющий АО «Неклиновское ХПП» уведомил об оценке имущества должника: комплекс недвижимости в Неклиновском районе Ростовской области, находящийся в залоге у ПАО «РосДорБанк», оценён в 129,6 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Здание Нахичеванского базара в Ростове-на-Дону площадью 3298,8 кв. м отреставрируют к сентябрю 2028 года за 300 млн рублей. Об этом сообщили «Деловой газете.Юг» в пресс-службе городской администрации.

В Ростовской области спрос на автомобили в сервисе онлайн-подбора увеличился за год на 47%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито». В целом по России, следует из данных исследования, 57% респондентов предпочитают гибридный формат: онлайн-подбор, бронирование и проверку машины с последующим завершением сделки при личной встрече. Среди отдельных моделей лидером по росту интереса стал Renault Sandero Stepway: число запросов на него за год увеличилось в 3,5 раза. В тройку лидеров вошли также Renault Kaptur — в 2,5 раза, и Toyota Land Cruiser Prado — на 96,5%. Следом расположились Renault Duster (+93,1%) и Skoda Octavia (+74,4%).

Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск Межрайонной ИФНС России № 23 по Самарской области к ООО «Форте Пром Стил ГМБХ» об обращении взыскания на заложенное имущество в пределах задолженности на 322,3 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

В Ростовской области в реестр субъектов креативных индустрий сейчас включены более 440 предпринимателей, в публичный реестр производителей товаров местных брендов — 172. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Ростовской области под урожай 2026 года застраховали 1,4 млн га посевов. Регион сохранил лидерство по показателю, далее следуют Краснодарский и Ставропольский края (по 1,1 млн га). Об этом сообщает пресс-служба Национального союза агростраховщиков.

Зерноградский районный суд Ростовской области приговорил бывшую главу администрации Зернограда Ирину Полищук к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в объединенной пресс-службе судов региона.

Финансовые трудности донского холдинга Форте приобрели юридическое измерение: сведения о старте процедуры наблюдения в отношении новочеркасского ООО «Форте Металс ГМБХ» появились в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Производство по делу открыто в июне 2026 года, временным управляющим утвержден Алексей Бондаренко.

Государственная экспертиза отказала в одобрении проектной документации трех медицинских объектов, запланированных в формирующемся районе «Новый Ростов» на территории бывшего аэропорта донской столицы, — поликлиники, женской консультации и детской поликлиники суммарной мощностью около тысячи посещений в смену. Соответствующее отрицательное заключение зафиксировано в едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).

Региональные власти Ростовской области намерены законодательно запретить деятельность питейных точек в многоквартирных домах — соответствующие поправки планируется принять не позднее 1 января 2027 года на фоне растущего числа обращений граждан и выявленных нарушений в обороте алкогольной продукции, следует из опубликованного сообщения на сайте регионального правительства.

Арбитражный суд Москвы отклонил иск городского департамента имущества к индивидуальному предпринимателю Алексею Голубеву — сыну бывшего главы Ростовской области Василия Голубева, — признав требования о взыскании 5,36 млн руб. за пользование земельным участком на улице Крымский Вал необоснованными. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.