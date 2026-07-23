Нахичеванский базар в Ростове отреставрируют за 300 млн рублей

Здание Нахичеванского базара в Ростове-на-Дону площадью 3298,8 кв. м отреставрируют к сентябрю 2028 года за 300 млн рублей. Об этом сообщили «Деловой газете.Юг» в пресс-службе городской администрации.

Расположенный на территории рынка мясо-молочный павильон имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Проект реставрации разработан ООО «Специальное научно-производственное реставрационное управление "Реставрация"» и получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, а также согласован комитетом по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Управляющая рынком компания ООО «Нахичеванский базар» проводит конкурс на выполнение реставрационных работ и работ по приспособлению здания для современного использования. Плановый срок выполнения работ составляет 12 месяцев. В сумму 300 млн рублей включены стоимость производства работ и комплектация объекта оборудованием.

Тат Гаспарян