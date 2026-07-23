В реестр креативных предпринимателей Ростовской области включили 440 субъектов

В Ростовской области в реестр субъектов креативных индустрий сейчас включены более 440 предпринимателей, в публичный реестр производителей товаров местных брендов — 172. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Участники отрасли, как отмечается, могут воспользоваться бесплатной маркетинговой помощью, микрозаймами до 5 млн руб. от 3% годовых, лизингом до 15 млн руб. по ставке удорожания от 3% годовых, поручительствами до 100 млн руб., а также пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения — 4% и 10%. Для IT-компаний сохранены действующие льготы: 1% и 5%.

В сообщении правительства отмечается, что Ростовская область продемонстрировала существенный по направлениям — меры поддержки бизнеса и экспортная деятельность.

Константин Соловьев