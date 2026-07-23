Суд на Дону рассмотрит иск ФНС к производителю радиаторов на 322 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск Межрайонной ИФНС России № 23 по Самарской области к ООО «Форте Пром Стил ГМБХ» об обращении взыскания на заложенное имущество в пределах задолженности на 322,3 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Согласно материалам дела, взыскание заявлено в пределах суммы задолженности. В перечень имущества, на которое налоговый орган просит обратить взыскание, входят:

— термоактивное порошковое покрытие (100 000 шт., стоимостью 26,3 млн руб.);

— Т-образный фитинг TP-78,5 (881 500 шт., стоимостью 24,6 млн руб.);

— Т-образный фитинг TP-44,5 (152 986 шт., стоимостью 4 млн руб.);

— L-образный фитинг WP-36,8 (137 492 шт., стоимостью 3,6 млн руб.);

— перемычка сварочная (211 шт., стоимостью 2,6 млн руб.);

— мотор-редуктор Sumitomo Cyclo СННХ-6135Е-35Т 112А250 (2 шт., стоимостью 418 тыс. руб.);

— трубка с Т-образным подключением AGTP-78,5 H500 (34 084 шт., стоимостью 8,9 млн руб.);

— защитный уголок тип 22 (589 140 шт., стоимостью 3,7млн руб.);

— кольцо распорное (1 800 000 шт., стоимостью 9 млн руб.);

— лента ст.хк 0,6500 (08пс) (34 205 шт., стоимостью 2,8 млн руб.);

— лента ст.хк 0,6572,5 (08пс) (34 915 шт., стоимостью 2,8 млн руб.);

— лента ст.хк 1,2210 (08пс) (49 480 шт., стоимостью 4,9 млн руб.);

— лента ст.хк 0,35400 (08пс) (607 986 шт., стоимостью 51,6 млн руб.);

— лента ст.хк 1,2310 (08пс) (510 740 шт., стоимостью 29,8 млн руб.);

— лента ст.хк 1,2410 (08пс) (128 010 шт., стоимостью 9 млн руб.);

— лента ст.хк 0,35200 (08пс) (93 660 шт., стоимостью 7,7 млн руб.);

— лента ст.хк 0,35100 (08пс) (74 387 шт., стоимостью 5,9 млн руб.);

— лента ст.хк 0,35300 (08пс) (58 540 шт., стоимостью 4,4 млн руб.);

— рулон хк резаный 1,2510 (08пс) (1 117 325 шт., стоимостью 80,4 млн руб.);

— автомобиль легковой SKODA ROOMSTER, г/н К731СЕ134, VIN TMBMD45J785040279 (стоимостью 510 тыс. руб.).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Форте Пром Стил ГМБХ» зарегистрировано в 2018 году в Новочеркасске. Компания занимается производством радиаторов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Александр Денисов. Убыток предприятия за 2025 год составляет 51,7 млн руб., выручка — 2,8 млрд руб.

Предварительное судебное заседание назначено на 1 сентября.

Суд обязал истца представить заверенные копии документов, приложенных к заявлению, а также доказательства права собственности ответчика на спорное имущество. Ответчику предписано подготовить письменный мотивированный отзыв с нормативным и документальным обоснованием.

Тат Гаспарян