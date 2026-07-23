Госэкспертиза забраковала проект трех поликлиник в «Новом Ростове»

Государственная экспертиза отказала в одобрении проектной документации трех медицинских объектов, запланированных в формирующемся районе «Новый Ростов» на территории бывшего аэропорта донской столицы, — поликлиники, женской консультации и детской поликлиники суммарной мощностью около тысячи посещений в смену. Соответствующее отрицательное заключение зафиксировано в едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Елисеев / Коммерсантъ Фото: Алексей Елисеев / Коммерсантъ

Речь идет о трех объектах здравоохранения, которые предполагалось возвести в микрорайоне № 1 района «Новый Ростов», разбиваемого на землях упраздненного аэродрома. В их числе — многопрофильная поликлиника пропускной способностью 600 пациентов в смену, консультативный центр для женщин на 150 посещений и детское амбулаторное учреждение на 250 посещений. Сроки возможного начала строительных работ официально не называются.

Освоение территории бывшего аэропорта ведет Региональная корпорация развития (РКР) — структура, подконтрольная Министерству имущественных отношений Ростовской области. В реестровой карточке экспертного заключения именно эта организация фигурирует в качестве застройщика. Во главе корпорации стоит Михаил Тихонов, прежде занимавший пост регионального министра энергетики. Согласно данным сервиса Контур.Фокус, по итогам 2025 года выручка РКР достигла 72,7 млн руб., тогда как чистая прибыль оказалась почти вдвое выше — 128,5 млн руб.

Разработкой проектной документации занимался консорциум из четырех компаний. Тамбовские организации «Еарх» и «Спектрпроект», казанское «Современное проектирование» и московская фирма «Основа» в совокупности оценили свои услуги в 41,7 млн руб.

Среди подрядчиков — тамбовский «Еарх», которым в равных долях владеют Евгения и Алексей Пучины вместе с Андреем Лятавским, исполняющим также обязанности директора. Годовая выручка бюро за 2025 год составила 10,4 млн руб. при убытке в 1,3 млн руб.. Другая тамбовская компания — «Спектрпроект» — принадлежит Илье Гаврилову и одновременно находится под его руководством: выручка за тот же период — 10,3 млн руб., прибыль — 508 тыс. руб. Казанское «Современное проектирование» входит в структуру собственности Ильдара Шарифуллина, а оперативное управление сосредоточено в руках Юрия Волкова; финансовые показатели компании заметно весомее: выручка — 118,3 млн руб., чистая прибыль — 12,7 млн руб. Столичная «Основа» возглавляется Евгением Калиниченко, который до мая 2026 года являлся совладельцем фирмы наряду с Игорем Мацееноком. В настоящее время доля господина Калиниченко перешла к некоему обществу с ограниченной ответственностью, наименование которого в ЕГРЮЛ не раскрывается.

Отклоненные объекты здравоохранения рассматривались как часть масштабного градостроительного замысла. В первом микрорайоне «Нового Ростова» помимо поликлиник планировалось возвести жилые дома этажностью от пяти до тридцати пяти уровней, две общеобразовательные школы вместимостью 900 и 1100 учеников, пятерку детских дошкольных учреждений по 200 мест каждое, зал для занятий борьбой и выставочное пространство для художественного сообщества. В масштабах всего района заявлены 2 млн квадратных метров жилой застройки на 368 гектарах, а также правительственный квартал.

Станислав Маслаков