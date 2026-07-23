В Ростовской области застраховали 1,4 млн га посевов

В Ростовской области под урожай 2026 года застраховали 1,4 млн га посевов. Регион сохранил лидерство по показателю, далее следуют Краснодарский и Ставропольский края (по 1,1 млн га). Об этом сообщает пресс-служба Национального союза агростраховщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным НСА, на начало июля 2026 года в 71 регионе России застраховано 14,1 млн га посевов сель, включая озимые и яровые культуры. Годом ранее на ту же дату было застраховано 14,0 млн га в 70 регионах.

В первом полугодии 2026 года агростраховщики заключили договоры на страхование 7,5 млн га весеннего сева в 69 регионах, что на 2% превышает показатель на 1 июля 2025 года. Отмечается, что данные предварительные и прогнозируется их корректировка в сторону увеличения. В 35 регионах кампания страхования весеннего сева прошла активнее, чем в предыдущем году.

В сегменте страхования сельхозживотных число договоров за тот же период выросло на 34% по сравнению с прошлым годом. Компании НСА зафиксировали повышенный спрос на страхование крупного рогатого скота на фоне вспышек инфекционных заболеваний. Договоры страхования животных заключены в 63 субъектах РФ, прирост застрахованного поголовья относительно первого полугодия 2025 года отмечен в 40 регионах. Вместе с тем общее застрахованное поголовье в стране за этот период составило 5,5 млн условных голов, что на 7% ниже прошлогоднего показателя.

Константин Соловьев