Экс-главе Зернограда Ирине Полищук назначено четыре года колонии

Зерноградский районный суд Ростовской области приговорил бывшую главу администрации Зернограда Ирину Полищук к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: личная страница Ирины Полищук во «ВКонтакте» Фото: личная страница Ирины Полищук во «ВКонтакте»

«С Полищук взыскано в пользу муниципального образования 'Зерноградское городское поселение" сумма ущерба в размере 1,6 млн руб.»,— также сообщили в ведомстве. По версии следствия, чиновница дала указание подрядчику выполнить грейдирование дорог щебнем, а в итоговых документах указать ложные сведения о проведении более дорогостоящих работ. Суд признал ее виновной по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Кристина Федичкина