Московский арбитраж сохранил сыну ростовского экс-губернатора 5,36 млн рублей

Арбитражный суд Москвы отклонил иск городского департамента имущества к индивидуальному предпринимателю Алексею Голубеву — сыну бывшего главы Ростовской области Василия Голубева, — признав требования о взыскании 5,36 млн руб. за пользование земельным участком на улице Крымский Вал необоснованными. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Столичный департамент городского имущества потерпел поражение в арбитражном споре с предпринимателем Алексеем Голубевым. Ведомство добивалось от него выплаты 5 146 935,25 руб. в качестве неосновательного обогащения — предполагаемой платы за использование городской земли без договора, — а также 209 966,75 руб. процентов за период с 22 октября 2025 года по 20 января 2026 года. Суд счел эти требования лишенными правовых оснований.

Предметом разбирательства стал земельный надел площадью 5291 кв. м по адресу: Москва, ул. Крымский Вал, вл. 3, стр. 2, 3. Участок расположен в районе Якиманка — в непосредственной близости от Парка Горького и Третьяковской галереи. По версии департамента, Голубев фактически эксплуатировал эту территорию с 26 декабря 2008 года по 9 июля 2025 года, не производя никаких платежей в городскую казну.

Согласно материалам дела, предпринимателю принадлежат помещения в нежилом здании совокупной площадью 12 559,7 кв. м. Четыре объекта занимают в общей сложности 463,35 кв. м. Право собственности на часть из них Голубев оформил еще 26 декабря 2008 года, на остальные — 1 ноября 2010 года.

Ключевым аргументом защиты стал факт существования действующего арендного договора. Выяснилось, что вплоть до 10 июля 2025 года землю арендовало ООО «Новотек», которое в полном объёме перечисляло городу соответствующие платежи. В ходе разбирательства суд изучил договор аренды от 22 февраля 1999 года, а затем более поздний договор с множественностью лиц на стороне арендатора от 24 января 2025 года. К последнему Голубев-младший официально присоединился 10 июля 2025 года, подписав соглашение о вступлении в него.

Акт сверки расчетов по лицевому счету за период с 1 января 1999 года по 25 июля 2025 года подтвердил: у ООО «Новотек» отсутствовала какая-либо задолженность перед городом. Помимо этого, суд принял во внимание агентские соглашения между компанией и Голубевым, в которых прямо фигурировала компенсация расходов по аренде земли под зданием на Крымском Валу. Сам «Новотек» никаких претензий к предпринимателю не предъявлял.

Оценив совокупность доказательств, суд констатировал: арендные отчисления за спорный надел в части, приходящейся на помещения ответчика, уже были включены в платежи, которые ООО «Новотек» регулярно вносило в городской бюджет. Удовлетворение иска означало бы, что Москва получила бы одни и те же деньги дважды, то есть неосновательно обогатился бы уже сам департамент. Истец не представил доказательств возникновения долга — это и стало основанием для отклонения требований.

Дополнительным поводом для отказа послужил пропуск срока исковой давности. Департамент подал заявление в арбитраж лишь 17 февраля 2026 года, тогда как претензии охватывали события начиная с декабря 2008 года. Суд констатировал, что давность по требованиям за период с 26 декабря 2008 года по 17 января 2023 года к тому моменту уже истекла.

В иске было отказано в полном объеме. Стороны вправе обжаловать решение в Девятом арбитражном апелляционном суде в течение одного месяца.

Станислав Маслаков