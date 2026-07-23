Власти Ростовской области готовят запрет на продажу пива в жилых кварталах

Региональные власти Ростовской области намерены законодательно запретить деятельность питейных точек в многоквартирных домах — соответствующие поправки планируется принять не позднее 1 января 2027 года на фоне растущего числа обращений граждан и выявленных нарушений в обороте алкогольной продукции, следует из опубликованного сообщения на сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Главным основанием для разработки законодательной инициативы послужила конфликтность, возникающая между жильцами домов и клиентами подобных заведений. Только в первом квартале 2026 года контролирующие органы зафиксировали свыше 80 обращений, напрямую связанных с этой проблематикой.

Параллельно надзорные структуры выявили серьёзные нарушения при обороте алкоголя в таких точках. За тот же период из незаконного оборота было изъято в общей сложности 1 500 литров пива, не имеющего необходимой сопроводительной документации о легальном происхождении. Более половины этого объёма — порядка 800 литров — приходится именно на питейные точки в жилых домах.

Жильцы домов, по соседству с которыми функционируют подобные заведения, рассчитывают на оперативное принятие изменений. Иначе складывается ситуация с предпринимателями, которые ведут этот бизнес: владельцы точек выражают серьезную обеспокоенность грядущими переменами. По их словам, закрытие предприятий способно нанести ощутимый удар по сектору малого предпринимательства — вплоть до финансового краха для части бизнесменов, часть из которых привлекала кредитные средства для открытия дела.

Ряд участников рынка допускает, что проблема незаконной реализации спиртного поддается урегулированию менее радикальными методами, нежели полный запрет деятельности.

Эксперты, в свою очередь, указывают на возможные косвенные последствия закрытия торговых точек: снижение арендного спроса на коммерческие площади в жилых домах, сокращение налоговых отчислений в региональную казну, а также риск смещения нелегальной торговли алкоголем в еще менее контролируемые каналы сбыта.

Станислав Маслаков