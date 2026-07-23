Имущество банкрота «Неклиновское ХПП» оценили в 129,6 млн рублей

Конкурсный управляющий АО «Неклиновское ХПП» уведомил об оценке имущества должника: комплекс недвижимости в Неклиновском районе Ростовской области, находящийся в залоге у ПАО «РосДорБанк», оценён в 129,6 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 19 января 2026 года «Неклиновское ХПП», осуществляющее деятельность по складированию и хранению в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области, признано несостоятельным (банкротом). Резолютивная часть решения была объявлена 24 декабря 2025 года. В отношении предприятия открыто конкурсное производство.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Неклиновское хлебоприемное предприятие» зарегистрировано в 1992 году в селе Покровское Ростовской области. Компания занимается деятельностью по складированию и хранению. Уставный капитал — 1 млн руб. Убыток предприятия за 2025 год составляет 18 тыс. руб.

Конкурсным управляющим утверждён Артём Владимирович Талиманчук — член Саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих».

В рамках процедуры банкротства проведена оценка имущества должника. Согласно отчёту, составленному на основании договора от 17 апреля 2026 года, оценщик Олеся Владимировна Маринюк (член СРО «Федерация специалистов оценщиков») по состоянию на 19 июня 2026 года определила рыночную стоимость объектов оценки в размере более 129,6 млн руб.

Оценке подлежал комплекс недвижимого имущества, расположенный по адресам: Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, ул. Привокзальная, 38; с. Покровское, пер. Горный, 104; с. Покровское, пер. Горный, 106. Указанное имущество находится в залоге у ПАО «РосДорБанк». Экспертиза отчёта об оценке не проводилась.

Межрайонная инспекция ФНС № 18 по Ростовской области в сентябре 2023 года обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании АО «Неклиновское хлебоприемное предприятие» банкротом из-за задолженности в размере 4,1 млн руб. Долг распределен следующим образом: 2,3 млн руб. — требования второй очереди, 1,8 млн руб. — третьей очереди реестра кредиторов. В состав задолженности третьей очереди входят недоимка в размере 1,7 млн руб.

В подтверждение наличия у должника имущества, за счёт которого возможно погашение долгов и расходов по делу о банкротстве, налоговый орган представил сведения о зарегистрированных активах предприятия. В Таганроге по адресу ул. 1-я Линия, 109А числятся: земельный участок площадью 330 кв. м, гараж площадью 16,8 кв. м, летняя кухня площадью 36,7 кв. м и жилой дом площадью 70,5 кв. м. Кроме того, за предприятием зарегистрированы два автомобиля — Mercedes-Benz CLS 280 2008 года выпуска и Porsche Boxster 2007 года выпуска.

Тат Гаспарян