Спрос на вторичный онлайн-рынок авто в Ростовской области вырос на 47%

В Ростовской области спрос на автомобили в сервисе онлайн-подбора увеличился за год на 47%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В целом по России, следует из данных исследования, 57% респондентов предпочитают гибридный формат: онлайн-подбор, бронирование и проверку машины с последующим завершением сделки при личной встрече. Среди отдельных моделей лидером по росту интереса стал Renault Sandero Stepway: число запросов на него за год увеличилось в 3,5 раза. В тройку лидеров вошли также Renault Kaptur — в 2,5 раза, и Toyota Land Cruiser Prado — на 96,5%. Следом расположились Renault Duster (+93,1%) и Skoda Octavia (+74,4%).

В Ростовской области наиболее востребованными марками в онлайн-сервисе по оказались Kia (11,3% общего интереса), Hyundai (10,9%), Toyota (8,4%), LADA (7,5%) и Volkswagen (7,2%). В топ-5 моделей вошли Hyundai Solaris, Toyota Camry, Kia Rio, Volkswagen Polo и Renault Duster. За ними следуют Hyundai Creta, LADA Vesta, Skoda Rapid, LADA Granta и Mazda CX-5.

Средняя цена подержанного автомобиля в сервисе подбора составила 1,96 млн руб. Ряд моделей за год заметно подешевел: Nissan X-Trail снизился в цене на 19,4% — до 1,69 млн руб., Mazda CX-5 — на 13,2%, до 2,21 млн руб., Mercedes-Benz C-класса — на 10,4%, до 2,02 млн руб., Kia K5 — на 10,4%, до 2,69 млн руб., Kia Sportage — на 9,7%, до 2,07 млн руб.

В целом по России спрос заметно вырос на автомобили американских (+43%), европейских (+41%) и японских (+41%) марок. За ними идут корейские (+37%), китайские (+29%) и отечественные (+17%) бренды.

Константин Соловьев