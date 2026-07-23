На холдинге Форте из Ростовской области ввели процедуру наблюдения

Финансовые трудности донского холдинга Форте приобрели юридическое измерение: сведения о старте процедуры наблюдения в отношении новочеркасского ООО «Форте Металс ГМБХ» появились в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Производство по делу открыто в июне 2026 года, временным управляющим утвержден Алексей Бондаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Предприятие, специализирующееся на выпуске алюминия, было основано в Новочеркасске Ростовской области в 2013 году. Генеральный директор компании — Сергей Давыдов. По итогам 2025 года выручка организации составила 9,4 млрд руб., однако чистый убыток достиг 261,5 млн руб. — показатель, красноречиво свидетельствующий о нарастающих проблемах с рентабельностью.

Совокупный объем требований кредиторов, согласно материалам дела, оценивается примерно в 182,2 млн руб. Задолженность формировалась на протяжении длительного периода — с 2014 по 2026 год, причем значительная её часть связана с операциями в сфере цифровых финансовых активов. Отдельную строку в реестре долгов занимает невозвращенная кредитная линия банка «Уралсиб»: финансовое учреждение предоставило компании заемное финансирование в размере 1,6 млрд руб. в июне 2024 года, однако обязательства по возврату средств так и не были исполнены.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», параллельно разворачивается судебный конфликт вокруг другой структуры холдинга. Арбитражный суд Ростовской области принял к производству заявление Межрайонной ИФНС России № 23 по Самарской области к ООО «Форте Пром Стил ГМБХ» об обращении взыскания на заложенные активы в счет погашения задолженности на 322,3 млн руб. Предварительное слушание по этому делу запланировано на 1 сентября.

Перечень имущества, на которое налоговая служба претендует в рамках взыскания, охватывает широкую номенклатуру производственных запасов и комплектующих. Наиболее значимые позиции — холоднокатаная стальная лента различных типоразмеров: в частности, рулон хк резаный 1,2510 (08пс) в количестве свыше 1,1 млн штук оценен в 80,4 млн руб., лента ст. хк 0,35400 (08пс) объемом почти 608 тыс. штук — в 51,6 млн руб. В арест также включены термоактивное порошковое покрытие (100 тыс. штук, 26,3 млн руб.), Т-образные фитинги TP-78,5 в количестве 881,5 тыс. штук стоимостью 24,6 млн рублей, кольца распорные (1,8 млн штук, 9 млн руб.) и ряд иных производственных позиций. Замыкает список легковой автомобиль Skoda Roomster (государственный номер К731СЕ134, VIN TMBMD45J785040279), оцененный в 510 тыс. руб.

«Форте Пром Стил ГМБХ» зарегистрирована в Новочеркасске в 2018 году, ее уставный капитал составляет символические 10 тыс. рублей, единственным учредителем значится Александр Денисов. Предприятие занимается производством радиаторов и по итогам 2025 года задекларировало выручку в 2,8 млрд руб. при убытке 51,7 млн руб.

Суд обязал истца представить нотариально заверенные копии документов, приложенных к исковому заявлению, а также подтверждения права собственности ответчика на спорные активы. Ответчик в свою очередь должен подготовить письменную мотивировку своей позиции с приложением нормативного и документального обоснования.

Станислав Маслаков